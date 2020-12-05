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Kısıtlama ile caddeler, sokaklar bomboş kaldı
Türkiye genelinde Cuma akşamından itibaren uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlamasında Nevşehir cadde ve sokakları terk edilmiş şehir görünümüne büründü.
Nevşehir 05.12.2020, 14:43
NEVŞEHİR(MHA) Bakkal, market, eczane, fırın ve benzeri halkın bire bir ihtiyacını karşılamakta olan işletmeler haricinde açık işletme bulunmayan Nevşehir il merkezinde kısıtlamanın ilk saatlerinden itibaren Vatandaşların genel itibariyle kısıtlamaya riayet ettikleri gözlendi.