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Kısıtlama ile caddeler, sokaklar bomboş kaldı

Türkiye genelinde Cuma akşamından itibaren uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlamasında Nevşehir cadde ve sokakları terk edilmiş şehir görünümüne büründü.

Nevşehir 05.12.2020, 14:43
Kısıtlama ile caddeler, sokaklar bomboş kaldı
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NEVŞEHİR(MHA) Bakkal, market, eczane, fırın ve benzeri halkın bire bir ihtiyacını karşılamakta olan işletmeler haricinde açık işletme bulunmayan Nevşehir il merkezinde kısıtlamanın ilk saatlerinden itibaren Vatandaşların genel itibariyle kısıtlamaya riayet ettikleri gözlendi.  

Emniyet birimlerinin kontrollerde bulunduğu İl merkezinde oldukça sessiz bir Cumartesi günü yaşanıyor.  

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