Kısıtlama ile caddeler, sokaklar bomboş kaldı

NEVŞEHİR(MHA) Bakkal, market, eczane, fırın ve benzeri halkın bire bir ihtiyacını karşılamakta olan işletmeler haricinde açık işletme bulunmayan Nevşehir il merkezinde kısıtlamanın ilk saatlerinden itibaren Vatandaşların genel itibariyle kısıtlamaya riayet ettikleri gözlendi.

Emniyet birimlerinin kontrollerde bulunduğu İl merkezinde oldukça sessiz bir Cumartesi günü yaşanıyor.