Kış lastiği takmayan 17 sürücüye ceza yazıldı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 Aralık tarihinde başlayan kış lastiği uygulamasına uymayan 17 araç sürücüsüne ceza yazıldı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından soğuk hava şartlarında, karlı ve buzlu yollarda güvenli bir trafik ortamının sağlanması, uygunsuz lastik kullanımından kaynaklı trafik kazalarını ve trafik kazası neticesi ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla 03-08 Aralık 2019 tarihleri arasında Nevşehir genelinde “Kış Lastiği” kullanımına yönelik özel denetim gerçekleştirildi. Yapılan uygulama sonrasında 17 araç sürücüsüne kış lastiğe takmamaktan dolayı cezai işlem uygulandığı öğrenildi.