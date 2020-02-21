Kırmızı Beyazlı Futbolculardan Teknik Heyete Galibiyet Sözü

TFF 3. Lig 3. Grupta mücadele eden Nevşehir Belediye spor, bugünkü antrenmanını Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu nezaretinde kendi gerçekleştirdi.

Antrenmana sakatlığı süren Hasan Çelik fizyoterapist eşliğinde çalışırken hafif sakatlıkları bulunan Yasin ve Sinan ise takımla çalıştı. Hafta içi oynan ve berabere biten Halide Edip Adıvar maçını geride bırakarak hafta sonu oynanacak Malatya Yeşilyurt müsabakasına motive olan futbolcular teknik heyete galibiyet sözü verdi.

Yaklaşık 2 saat süren antrenman oynanan çift kale maç ile sona ererken müsabakada oyuncuların oldukça hırslı olmaları dikkat çekti.

Hafta içi kart cezası sebebi ile forma şansı bulamayan Ethem Ercan Pülgir ve Oktay Gümüş’ün antrenmandaki performansları teknik heyeti mutlu ederken sarı kart ceza sınırında bulunan Mehmet Tosun ve Yasin Dülger Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu tarafından kart görmemeleri konusunda uyarıldı.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor müsabakası için son antrenmanını yapan Nevşehir Belediye Spor, 22 Şubat Cumartesi günü sabah karayolu ile Malatya’ya gidecek.

23 Şubat Pazar günü Malatya’da oynanacak olan Malatya Yeşilyurt Belediyespor - Nevşehir Belediye Spor müsabakasında Ordu Bölgesinden Volkan Şeker düdük çalacak.

Şeker’in yardımcılıklarını ise yine ordu bölgesinden Metin Cebeci ve Metin Yalçın yapacak.

Nevşehir Belediye Spor İle Malatya Yeşilyurt Belediyespor arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı kırmızı beyazlı ekip 1-0 kazanmıştı.

Ligde en son Somaspor’u yenen Yeşilyurt Belediyespor son 4 haftada 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik alırken kırmızı beyazlı ekibimiz ise son 4 maçında 2 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.