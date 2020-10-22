Kıratlıoğlu ve İbrahimpaşa Mahallelerinde Su Kesintisi

Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; sık sık arızalardan dolayı Kıratlıoğlu ve İbrahimpaşa Mahallelerinde su kesintilerinin yaşanmasına neden olan Yunus Emre Caddesi’ndeki içme suyu hattının yenilenmesi için bir süre önce başlatılan çalışmaların tamamlandığı belirtildi.

30 yılı aşkın süredir kullanılan ve ekonomik ömrünü tamamlayan eski asbestli borular yerine yeni nesil polietilen boruların döşendiği cadde de yeni içme suyu hattının devreye alınacak olmasından dolayı 22 Ekim 2020 (Bugün) 14.00-17.00 saatleri arasında içme suyu kesintisine gidileceğini kaydeden yetkililer, söz konusu kesintiden Kıratlıoğlu Mahallesi’nin tamamının İbrahimpaşa Mahallesi’nin ise bir kısmının etkileneceğini duyurdu.