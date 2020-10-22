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Kıratlıoğlu ve İbrahimpaşa Mahallelerinde Su Kesintisi
Nevşehir Belediyesi tarafından Yunus Emre Caddesi’nde gerçekleştirilen içme suyu hattı yenileme çalışmaları dolayısıyla Kıratlıoğlu Mahallesi ve İbrahim Paşa Mahallesi’nin bir kısmına akşam saat 17.00’a kadar su verilemeyecek.
Nevşehir 22.10.2020, 13:47
30 yılı aşkın süredir kullanılan ve ekonomik ömrünü tamamlayan eski asbestli borular yerine yeni nesil polietilen boruların döşendiği cadde de yeni içme suyu hattının devreye alınacak olmasından dolayı 22 Ekim 2020 (Bugün) 14.00-17.00 saatleri arasında içme suyu kesintisine gidileceğini kaydeden yetkililer, söz konusu kesintiden Kıratlıoğlu Mahallesi’nin tamamının İbrahimpaşa Mahallesi’nin ise bir kısmının etkileneceğini duyurdu.