Kıratlıoğlu ve Fatih Sultan Mehmet Mahallelerindeki İki Ayrı Sokakta Altyapı Yenileme Çalışmaları Başlatıldı

Belediye Başkanı Rasim Arı’nın göreve gelmesinin ardından Nevşehir tarihinin en büyük altyapı hamlelerini gerçekleştiren Nevşehir Belediyesi, yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor.

Nevşehirli vatandaşlara daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temin etmek için milyonlarca liralık yatırımla şehrin birçok noktasını Avrupa standartlarında modern bir altyapıya kavuşturan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni yılda başlayacak olan 3. büyük altyapı hamlesi öncesinde şehrin çeşitli mahallelerinde eski asbestli borulardan kaynaklı arızaların sık yaşandığı noktalarda çalışma başlattı.

Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü Altyapı Koordinasyon Merkezi tarafından, Kıratlıoğlu Mahallesi’ndeki Elif Sokak ve Fatih Sulan Mehmet Mahallesi’ndeki Ayvalı Sokak’ta gerçekleştirilecek olan altyapı yenileme çalışmalarının startını Belediye Başkanı Rasim Arı verdi.

Çalışmalar kapsamında her iki bölgede de 30 yılı aşkın süredir kullanılan ve sık sık arızalara neden olan içme suyu hattındaki asbestli boruların yeni nesil polietilen borularla değiştirileceğini kaydeden Arı, aynı zamanda içme suyu abone bağlantılarının da yenileceğini açıkladı.

‘GECEMİZİ GÜNDÜZÜMÜZE KATIP ÇALIŞACAĞIZ

Belediye Başkanı Arı, “Belediye Başkanı olduğumuz ilk günden itibaren en önem verdiğimiz şeyin altyapı olduğunu söylemiştik. Bu şehri asbestli içme suyu borularından ve parke yollardan kurtaracağıma dair söz vermiştim. Bu kapsamda belediye başkanı makamına oturduğumun daha birinci günün de 1. altyapı hamlesini başlatmıştık. Bu yılın Nisan ayında da 2. büyük altyapı hamlesini başlattık ve geçtiğimiz yılın tam 3 katı altyapı yaptık.30 yıldır dokunulmayan bölgelere el attık. Şehir içi trafik yoğunluğunu azaltacak birçok yeni güzergah oluşturarak sıcak asfalt konforu ile buluşturduk. 2021 yılında yeni bir altyapı hamlesi daha başlatıyoruz. Burada da Hacı Asım Atabilen İlkokulu’ndan İl Özel İdaresi Petrolüne kadar olan 6,4 km’lik Koçacay hattının altyapı ve üstyapısını yenileyeceğiz. Çavuşoğlu Oto Galericiler Sitesi’nin arka tarafındaki Yavuz Sultan Selim Caddesi, Köprü Başı Mevkii’nden başlayarak Hayvan Pazarı’nın olduğu noktaya kadar olan alan, Sümer Mahallesi’ndeki 100. Yıl Okulu2nun önündeki yol ve buradan çevre yoluna bağlanan yolun altyapısını ve üstyapısını yenileyeceğiz. Buraları da tamamladıktan sonra şehrin ana arterlerinin tamamının altyapısını ve üstyapısını yenilemiş olacağız. Tabi ki sadece ana arterlerde sorun yok mahallelerde de sorun var ancak etap etap gitmek zorundayız. Kış mevsiminde asfalt atamıyoruz ancak çalışmaya ara vermeyeceğiz. Mart ayına kadar mahallelerimizde sık sık arızaların meydana geldiği tüm noktalarda içme suyu hatlarımızı yenileyeceğiz. 7 km’lik altyapı değiştireceğiz. Mahallelerimizin acil problemlerini bu sürede çözeceğiz. Bu işleri tamamladığımızda şehrimiz artık arızalardan kaynaklı su kesintisi yaşamayacak. Biz tüm ekibimizle gecemizi gündüzümüze katarak bu şehrin altyapı problemini çözeceğiz.”

“ŞEVKİMİZİ KIRMAYIN”

“Halkımızın bize gösterdiği tecevvüh, sevgi ve duasıyla bu şehrin nasıl imar ve inşa edileceğini herkes görecek. Ama bu şehrin imar ve inşasından rahatsız olan var mı var. Onları da rahatsız etmeye devam edeceğiz. Allah bu bedende bu canı muhafaza ettiği sürece ben 3,5 yıl daha belediye başkanıyım. Herkes bunu kafasına soksun. Ayak oyunlarıyla, operasyonlarla, dedikodularla, iftiralarla eğer buna mani olabileceğini düşünen varsa adaylığım ve aday adaylığı dönemimi bir düşünsünler. Şehirde herkes kucaklaşmış ve kenetlenmiş durumda.Çünkü bu şehrin hiçbir ekonomik, siyasal ve sosyal ayrım yapmayacak bir belediye başkanı var. Ben bu şehrin her bir ferdinin kardeşiyim ve belediye başkanıyım. Küçüklerimizin ağabeyi, yaşıtlarımızın kardeşi ve bizden büyüklerin evladı olmaya devam edeceğiz. Bu sevgi ve Muhammet halkasının önünde de hiçbir güç olamaz, olmayacak. 5 yılın sonunda bu şehri tüm problemleri çözülmüş bir marka şehir olarak bütün Türkiye ve dünyanın gözüne sokacağız. O yüzden lütfen 3,5 yıl enerjimizi lüzumsuz işlere, başka işlere yönlendirmeyin. Allah rızası ve bu şehrin iyiliği için enerjimizi bu şehre harcayalım. Tabi ki eleştireceksiniz, tabi ki eksik noktalarımızı söyleyeceksiniz. Bu sizlerin en doğal hakkı.”