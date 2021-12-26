Son Dakika

Kimler gider, kimler kalır?

Nevşehir 26.12.2021, 12:02
Kimler gider, kimler kalır?

NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar odalarında genel kurul maratonu başlıyor. Aralarında 30 yıldır oda başkanlığı yapan isimlerin bulunduğu oda başkanları arasından kimlerin tekrar seçilip, kimlerin koltuklarına veda edeceğini Mart ayına kadar kamuoyu öğrenecek.  

Nevşehir ili genelinde bulunan 24 esnaf sanatkar odası içerisinde il merkezindeki odalarda seçim maratonu yeni yılın ilk günlerinden itibaren başlıyor.  

Mart ayına kadar tamamlanması planlanan esnaf odalarındaki genel kurul maratonunun ardından birlik başkanlığında da genel kurul heyecanı yaşanacak. Birlik Başkanı Mehmet Pınarbaşı'nın karşısına bir aday çıkar mı sorusunun yanıtı muhtemelen oda seçimlerinin ardından, yani Mart ayı gibi belirginlik kazanacak.  

Mevcut durumda Nevşehir’deki esnaf sanatkar odaları ve başkanları şu isimlerden oluşuyor  

Nevşehir Esnaf Odaları Birlik Başkanı – Mehmet Pınarbaşı 

Bakkal Ve Bayiler Odası Başkanı – Yaşar Göncü  

Berber Ve Kuaförler Odası Başkanı – Cengiz Taşhan  

Kahveciler Ve Lokantacılar Odası Başkanı - Necati Daşlıca 

Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı – Mehmet Ergin   

Madeni İşler Ve Sanatkarlar Odası Başkanı – Mehmet Pınarbaşı  

Şoförler Ve Otomobilciler Odası Başkanı – Mustafa Düzgün  

Pazarcılar Odası Başkanı – Selim Özmen  

Terziler Odası Başkanı – Habil Demirbilek  

Karoserciler Ve Marangozlar Odası Başkanı – Ramazan Vedat Korkmaz  

Elektrik Ve Elektronikçiler Odası Başkanı – Mustafa Gök  

Fırıncılar Odası Başkanı – Caner Erdoğan  

Acıgöl Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı – Adem Özcan  

Acıgöl Şoförler Ve Otomobilciler Odası Başkanı – Bayram Ali Adıgüzel  

Avanos Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Başkanı – Kemal Çelik  

Avanos Şoförler Ve Otomobilciler Odası Başkanı –  Şaban Erciyes  

Gülşehir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Başkanı – Güray Çevirme  

Gülşehir Şoförler Ve Otomobilciler Odası Başkanı – Erkan Urgenç  

Hacıbektaş Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı – Ali Can Danacı  

Hacıbektaş Şoförler Ve Otomobilciler Odası Başkanı – Süleyman Yılmaz  

Kozaklı Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı – Ömer İnce   

Kozaklı Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Başkanı – Osman Ünal  

Ürgüp Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Başkanı Süleyman Özaşık 

Ürgüp Şoförler Ve Otomobilciler Odası Başkanı – Şaban Ulusoy 

Derinkuyu Esnaf Sanatkarlar – Şoförler Ve Otomobilciler Odası Başkanı Mustafa Sarı 

Yorumlar (0)
banner287
banner269

Gelişmelerden Haberdar Olun

@