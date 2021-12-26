Kimler gider, kimler kalır?
NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar odalarında genel kurul maratonu başlıyor. Aralarında 30 yıldır oda başkanlığı yapan isimlerin bulunduğu oda başkanları arasından kimlerin tekrar seçilip, kimlerin koltuklarına veda edeceğini Mart ayına kadar kamuoyu öğrenecek.
Nevşehir ili genelinde bulunan 24 esnaf sanatkar odası içerisinde il merkezindeki odalarda seçim maratonu yeni yılın ilk günlerinden itibaren başlıyor.
Mart ayına kadar tamamlanması planlanan esnaf odalarındaki genel kurul maratonunun ardından birlik başkanlığında da genel kurul heyecanı yaşanacak. Birlik Başkanı Mehmet Pınarbaşı'nın karşısına bir aday çıkar mı sorusunun yanıtı muhtemelen oda seçimlerinin ardından, yani Mart ayı gibi belirginlik kazanacak.
Mevcut durumda Nevşehir’deki esnaf sanatkar odaları ve başkanları şu isimlerden oluşuyor
Nevşehir Esnaf Odaları Birlik Başkanı – Mehmet Pınarbaşı
Bakkal Ve Bayiler Odası Başkanı – Yaşar Göncü
Berber Ve Kuaförler Odası Başkanı – Cengiz Taşhan
Kahveciler Ve Lokantacılar Odası Başkanı - Necati Daşlıca
Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı – Mehmet Ergin
Madeni İşler Ve Sanatkarlar Odası Başkanı – Mehmet Pınarbaşı
Şoförler Ve Otomobilciler Odası Başkanı – Mustafa Düzgün
Pazarcılar Odası Başkanı – Selim Özmen
Terziler Odası Başkanı – Habil Demirbilek
Karoserciler Ve Marangozlar Odası Başkanı – Ramazan Vedat Korkmaz
Elektrik Ve Elektronikçiler Odası Başkanı – Mustafa Gök
Fırıncılar Odası Başkanı – Caner Erdoğan
Acıgöl Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı – Adem Özcan
Acıgöl Şoförler Ve Otomobilciler Odası Başkanı – Bayram Ali Adıgüzel
Avanos Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Başkanı – Kemal Çelik
Avanos Şoförler Ve Otomobilciler Odası Başkanı – Şaban Erciyes
Gülşehir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Başkanı – Güray Çevirme
Gülşehir Şoförler Ve Otomobilciler Odası Başkanı – Erkan Urgenç
Hacıbektaş Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı – Ali Can Danacı
Hacıbektaş Şoförler Ve Otomobilciler Odası Başkanı – Süleyman Yılmaz
Kozaklı Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı – Ömer İnce
Kozaklı Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Başkanı – Osman Ünal
Ürgüp Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Başkanı Süleyman Özaşık
Ürgüp Şoförler Ve Otomobilciler Odası Başkanı – Şaban Ulusoy
Derinkuyu Esnaf Sanatkarlar – Şoförler Ve Otomobilciler Odası Başkanı Mustafa Sarı