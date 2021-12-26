Kimler gider, kimler kalır?

NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar odalarında genel kurul maratonu başlıyor. Aralarında 30 yıldır oda başkanlığı yapan isimlerin bulunduğu oda başkanları arasından kimlerin tekrar seçilip, kimlerin koltuklarına veda edeceğini Mart ayına kadar kamuoyu öğrenecek.

Nevşehir ili genelinde bulunan 24 esnaf sanatkar odası içerisinde il merkezindeki odalarda seçim maratonu yeni yılın ilk günlerinden itibaren başlıyor.

Mart ayına kadar tamamlanması planlanan esnaf odalarındaki genel kurul maratonunun ardından birlik başkanlığında da genel kurul heyecanı yaşanacak. Birlik Başkanı Mehmet Pınarbaşı'nın karşısına bir aday çıkar mı sorusunun yanıtı muhtemelen oda seçimlerinin ardından, yani Mart ayı gibi belirginlik kazanacak.

Mevcut durumda Nevşehir’deki esnaf sanatkar odaları ve başkanları şu isimlerden oluşuyor

Nevşehir Esnaf Odaları Birlik Başkanı – Mehmet Pınarbaşı

Bakkal Ve Bayiler Odası Başkanı – Yaşar Göncü

Berber Ve Kuaförler Odası Başkanı – Cengiz Taşhan

Kahveciler Ve Lokantacılar Odası Başkanı - Necati Daşlıca

Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı – Mehmet Ergin

Madeni İşler Ve Sanatkarlar Odası Başkanı – Mehmet Pınarbaşı

Şoförler Ve Otomobilciler Odası Başkanı – Mustafa Düzgün

Pazarcılar Odası Başkanı – Selim Özmen

Terziler Odası Başkanı – Habil Demirbilek

Karoserciler Ve Marangozlar Odası Başkanı – Ramazan Vedat Korkmaz

Elektrik Ve Elektronikçiler Odası Başkanı – Mustafa Gök

Fırıncılar Odası Başkanı – Caner Erdoğan

Acıgöl Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı – Adem Özcan

Acıgöl Şoförler Ve Otomobilciler Odası Başkanı – Bayram Ali Adıgüzel

Avanos Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Başkanı – Kemal Çelik

Avanos Şoförler Ve Otomobilciler Odası Başkanı – Şaban Erciyes

Gülşehir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Başkanı – Güray Çevirme

Gülşehir Şoförler Ve Otomobilciler Odası Başkanı – Erkan Urgenç

Hacıbektaş Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı – Ali Can Danacı

Hacıbektaş Şoförler Ve Otomobilciler Odası Başkanı – Süleyman Yılmaz

Kozaklı Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı – Ömer İnce

Kozaklı Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Başkanı – Osman Ünal

Ürgüp Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Başkanı Süleyman Özaşık

Ürgüp Şoförler Ve Otomobilciler Odası Başkanı – Şaban Ulusoy

Derinkuyu Esnaf Sanatkarlar – Şoförler Ve Otomobilciler Odası Başkanı Mustafa Sarı