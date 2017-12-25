Kimler gidecek, kimler kalacak?

Nevşehir ili genelinde bulunan 24 esnaf sanatkar odası içerisinde il merkezindeki odalarda seçim maratonu yeni yılın ilk günlerinden itibaren başlıyor.

Edinilen bilgiye göre; Nevşehir Bakkallar odasında, Berberler odasında, Esnaf sanatkarlar odasında, Sebzeciler odasında çift liste ile oda genel kuruluna çıkılacak. Merkezdeki diğer odalarda ise her an ikinci bir liste çıkması muhtemel gibi.

Mart ayına kadar tamamlanması planlanan esnaf odalarındaki genel kurul maratonunun ardından birlik başkanlığında da genel kurul heyecanı yaşanacak. İki dönemdir birlik başkanlığı görevini yürüten İsmail Ördü yeniden aday olup olmayacağını henüz açıklamazken, birlik başkanlığına kimlerin aday olacağını ise odalardaki seçimler ışık tutacak.

Mevcut durumda Nevşehir’deki esnaf sanatkar odaları ve başkanları şu isimlerden oluşuyor

Nevşehir Esnaf Odaları Birlik Başkanı – İsmail Ördü

Bakkal Ve Bayiler Odası Başkanı – Yaşar Göncü

Berber Ve Kuaförler Odası Başkanı – Cengiz Taşhan

Kahveciler Ve Lokantacılar Odası Başkanı - Necati Daşlıca

Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı – Nafiz Çalışkaner

Madeni İşler Ve Sanatkarlar Odası Başkanı – Mehmet Pınarbaşı

Şoförler Ve Otomobilciler Odası Başkanı – Mustafa Düzgün

Pazarcılar Odası Başkanı – Selim Özmen

Terziler Odası Başkanı – Habil Demirbilek

Karoserciler Ve Marangozlar Odası Başkanı – Ramazan Vedat Korkmaz

Elektrik Ve Elektronikçiler Odası Başkanı – Mustafa Gök

Fırıncılar Odası Başkanı – Mustafa Dipici

Acıgöl Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı – Adem Özcan

Acıgöl Şoförler Ve Otomobilciler Odası Başkanı – Bayram Ali Adıgüzel

Avanos Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Başkanı – Kemal Çelik

Avanos Şoförler Ve Otomobilciler Odası Başkanı – Mustafa Körükçü

Gülşehir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Başkanı – Ahmet Şahin

Gülşehir Şoförler Ve Otomobilciler Odası Başkanı – Erkan Urgenç

Hacıbektaş Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı – Ali Can Danacı

Hacıbektaş Şoförler Ve Otomobilciler Odası Başkanı – Süleyman Yılmaz

Kozaklı Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı – Cahit Yalçın

Kozaklı Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Başkanı – Osman Ünal

Ürgüp Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Başkanı Süleyman Özaşık

Ürgüp Şoförler Ve Otomobilciler Odası Başkanı – Şaban Ulusoy

Derinkuyu Esnaf Sanatkarlar – Şoförler Ve Otomobilciler Odası Başkanı Mustafa Sarı