Kimler gidecek, kimler kalacak?

Nevşehir ili genelinde bulunan 24 esnaf sanatkar odası içerisinde il merkezindeki odalarda seçim maratonu yeni yılın ilk günlerinden itibaren başlıyor.
Edinilen bilgiye göre; Nevşehir Bakkallar odasında, Berberler odasında, Esnaf sanatkarlar odasında, Sebzeciler odasında çift liste ile oda genel kuruluna çıkılacak. Merkezdeki diğer odalarda ise her an ikinci bir liste çıkması muhtemel gibi.
Mart ayına kadar tamamlanması planlanan esnaf odalarındaki genel kurul maratonunun ardından birlik başkanlığında da genel kurul heyecanı yaşanacak. İki dönemdir birlik başkanlığı görevini yürüten İsmail Ördü yeniden aday olup olmayacağını henüz açıklamazken, birlik başkanlığına kimlerin aday olacağını ise odalardaki seçimler ışık tutacak.
Mevcut durumda Nevşehir’deki esnaf sanatkar odaları ve başkanları şu isimlerden oluşuyor
Nevşehir Esnaf Odaları Birlik Başkanı – İsmail Ördü
Bakkal Ve Bayiler Odası Başkanı – Yaşar Göncü
Berber Ve Kuaförler Odası Başkanı – Cengiz Taşhan
Kahveciler Ve Lokantacılar Odası Başkanı - Necati Daşlıca
Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı – Nafiz Çalışkaner
Madeni İşler Ve Sanatkarlar Odası Başkanı – Mehmet Pınarbaşı
Şoförler Ve Otomobilciler Odası Başkanı – Mustafa Düzgün
Pazarcılar Odası Başkanı – Selim Özmen
Terziler Odası Başkanı – Habil Demirbilek
Karoserciler Ve Marangozlar Odası Başkanı – Ramazan Vedat Korkmaz
Elektrik Ve Elektronikçiler Odası Başkanı – Mustafa Gök
Fırıncılar Odası Başkanı – Mustafa Dipici
Acıgöl Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı – Adem Özcan
Acıgöl Şoförler Ve Otomobilciler Odası Başkanı – Bayram Ali Adıgüzel
Avanos Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Başkanı – Kemal Çelik
Avanos Şoförler Ve Otomobilciler Odası Başkanı – Mustafa Körükçü
Gülşehir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Başkanı – Ahmet Şahin
Gülşehir Şoförler Ve Otomobilciler Odası Başkanı – Erkan Urgenç
Hacıbektaş Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı – Ali Can Danacı
Hacıbektaş Şoförler Ve Otomobilciler Odası Başkanı – Süleyman Yılmaz
Kozaklı Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı – Cahit Yalçın
Kozaklı Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Başkanı – Osman Ünal
Ürgüp Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Başkanı Süleyman Özaşık
Ürgüp Şoförler Ve Otomobilciler Odası Başkanı – Şaban Ulusoy
Derinkuyu Esnaf Sanatkarlar – Şoförler Ve Otomobilciler Odası Başkanı Mustafa Sarı
Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)