Kılıçdaroğlu Nevşehir’e geliyor

NEVŞEHİR(MHA) Toplantıda yerel seçimler ve partinin gelecek seçimlere hazırlanma süreci ele alınacak.

Temmuz ayında Türkiye çapında gençlik kolları toplantısı yapılmış bu toplantıya CHP genel başkan yardımcıları ve kurmayları katılmıştı. 22-24 Temmuzda 81 ilin kadın kolları başkanları kadın kolları başkanı ve yardımcıları katılarak 3. gün süreyle kadın kolları çalışmaları değerlendirmişti.

Başkan Gülmez ve yönetiminin büyük başarısı

Cumhuriyet Halk Partisinin kadın kolları toplantısının ardından il başkanları toplantısının da Nevşehir’de yapılacak olması CHP İl Başkanı Kamil Gülmez ve yönetiminin büyük bir başarısı olarak nitelendirildi.

81 ilin il başkanlarının yanında CHP Genel Başkanı ve partinin üst düzey kurmaylarının Nevşehir’deki toplantıya katılacak olması parti genel merkezinin Nevşehir’e olan güveninin de bir göstergesi adeta.