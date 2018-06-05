Kılıçarslan Lisesi Ailelerle buluşuyor

Bakanlığımız Mesleki ve Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü’ nün başlattığı Meslek Liseli Öğrenciler Ailelerle Buluşuyor projesi kapsamında okulumuz Ürgüp Kılıçarslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Belge Töreni Yapıldı. Törene İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Savaş Özdemir, Emniyet Müdürü Baki Yılmaz, İlçe Müftüsü Abdül Muhammet ÇINAR, Siyasi Parti İlçe Başkanları, Okul Müdürleri, Nevşehir ve Ürgüp’ ten Hayırsever vatandaşlar, Öğrenci Velilerimiz , Öğretmen ve öğrencilerimiz katıldı.

Meslek Liseli Öğrenciler Ailelerle Buluşuyor projesi kapsamında KILIÇARSLAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ TOPLUMSAL DAYANIŞMANIN ADRESİ(Ortak Paydamız İnsan) isimli projede; İnşaat Teknolojisi alanında banyosu olamayan bir aileye klozet lavabo, duşakabinden oluşan bir banyo yapıldı, tesisatı ve elektrik sistemi yenilendi. Yiyecek İçecek Hizmetleri alanında 29 Mart-15 Mayıs tarihleri arasında ihtiyaç sahibi 10 aileye(toplamda 22 kişi) haftada 3 gün 3 çeşit sıcak yemek(evlerine teslim edilerek) verildi Çocuk Gelişimi ve Giyim Üretim Tekeknolojisi alalında İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına oyuncak yapılarak ve kıyafet dikilerek hediye edildi. Aksalur İbrahim Aydın İlkokulu Anasınıfına yapılan oyuncaklarla birlikte hayırseverin bağışladığı oyuncaklar hediye edildi.

Proje sayesinde 80 oyuncak üretilmiş, bir kısmı Zeytin Dalı Harekatının yapıldığı Afrinli çocuklara gönderildi. Projede 20 öğretmen, 80 öğrenci görev aldı. Projeye Nevlşehir ve Ürgüp’ ten 40 Kurum, kuruluş ve hayırsever maddi ve ayni katkı sunmuştur. 1420 Tl Nakit 8550 Tl. değerinde ayni katkı sunmuştur. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Savaş ÖZDEMİR; Projenin gerçek amacına ulaştığını ve herkes tarafından desteklendiğini belirterek; görev alan, maddi ve manevi katkı sunan öğretmen öğrenci ve hayırseverlere belgeleri verip teşekkür etmiştir.

Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz