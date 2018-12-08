Kılıç önce merkez ilçe yönetimiyle tanıştı, Deliler filmini izledi

NEVŞEHİR(MHA) Milliyetçi Hareket Partisi Nevşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Filiz Kılıç, bir yandan parti teşkilatlarıyla bir araya gelmeye devam ediyor. Öte yandan fırsat buldukça parti yetkililerinin de katıldığı sosyal etkinliklere de katılıyor.

MHP Merkez İlçe Başkanı Gökhan Göğdemir başkanlığında yapılan merkez ilçe yönetim kurulu toplantısına katılarak seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Nevşehir belediye başkan adayı Prof. Dr. Kılıç, daha sonra İl Başkanı İlhan Kaya ve beraberindeki partililer ve aileleriyle birlikte geçtiğimiz günlerde vizyona giren Deliler isimli filmi izledi.