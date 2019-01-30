Kılıç, İl Defterdarını ve Personellerini ziyaret etti

NEVŞEHİR(MHA) MHP İl Başkanı İlhan Kaya, Ülkü Ocakları Başkanı Ali Türker, İl Genel Meclisi Üyesi Haydar Çiftçi ve Partili yöneticilerin katıldığı ziyarette İl Defterdarı Orhan Taş ile bir süre görüşen Milliyetçi Hareket Partisi Nevşehir Belediye Başkan Adayı Kılıç, projelerinden bahsetti.

Nevşehir için önemli başlıklarda toplam 80 proje hazırladıkları ve bunların finansmanını da sadece belediye bütçesinden değil bakanlıkların, Avrupa Birliğinin hibe kredilerinden önemli ölçüde faydalanmayı planladıklarını söyleyen Kılıç ve beraberindekiler daha sonra il defterdarlığı birimlerini gezdiler. Personellerle sohbet ettiler.