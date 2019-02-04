Kılıç, Eğitimin ‘’Doğa’’sını Ziyaret Etti

Yaklaşan yerel seçimler öncesi ziyaretlerine devam eden Milliyetçi Hareket Partisi Nevşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Filiz Kılıç, Nevşehir Doğa Kolejini ziyaret etti.

Nevşehir Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Halis Uluer, Doğa Koleji Kampüs Müdürü Sabahattin Yılmaz ve Lise Müdürü Nurettin Ateş tarafından karşılanan Kılıç, Kampüs binasını gezdi.

Kılıç, kendisi de bir eğitimci olduğu için Nevşehir Doğa Koleji kampüs binasını en ince detaylarını dahi büyük bir dikkatle inceledi.

11 bin metrekarelik arsa üzerine kurulu bulunan Nevşehir Doğa Kolejinin, 21 bin metrekarelik kapalı alanında Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Anadolu ile Fen lisesine ait olmak üzere toplamda 65 dersliği bulunuyor.

Kapalı havuzu, öğrencilerin etkin teneffüs geçirebilmeleri için sanat sokağı, görsel sanatlar odası, ekoloji dersliği, müzik odası, ibadethane, bilim ve teknoloji dersliği, seramik atölyesi, satranç sınıfı, 3D sınıfı, akıl oyunları sınıfı ve laboratuvarlardan oluşan kampüs binası, 2000 öğrenci kapasiteli yemekhane ve 550 kişilik konferans salonunu ile Nevşehir’de eğitime farklı bir boyut kazandırmıştır.

Fiziksel altyapısı, teknolojik donanımı, zengin aktivite alanlarıyla Doğa Kolejini bir eğitimci gözüyle inceleyen Milliyetçi Hareket Partisi Nevşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Filiz Kılıç, Nevşehir’de eğitime yeni bir boyut kazandıran Nevşehir Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Halis Uluer, Doğa Koleji Kampüs Müdürü Sabahattin Yılmaz ve Lise Müdürü Nurettin Ateş’i tebrik etti.