Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 8 gaziye madalya verildi

NEVŞEHİR (AA) - Gülşehir Kaymakamı Ahmet Kavanoz, makamında ağırladığı, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından hazırlanan madalyaları takdim etti.

Kavanoz, buradaki konuşmasında, Türk ordusunun, üstün cesaret ve kahramanlık göstererek kazandığı zaferin nişanesi olan madalyaları takdim etmekten dolayı onur duyduğunu belirtti.

Programa, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Şener de katıldı.

- Gülşehir'de konferans programı

Gülşehir ilçesinde, "Hazreti Peygamber ve Aile" konulu konferans düzenlendi.

İlçedeki bir düğün salonunda Gülşehir Müftülüğü tarafından düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programa konuşmacı olarak katılan Ahi Evran Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Halit Ertuğrul, İslam dininin aile kavramına bakışını ve peygamberin bu konudaki hassasiyetlerini örneklerle anlattı.

Slayt gösterisinin ardından Gülşehir Kaymakamı Ahmet Kavanoz ve Belediye Başkanı Fatih Çiftçi tarafından Ertuğrul'a hediye takdim edildi.