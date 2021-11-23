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KHA ziyaret maratonunda
Ulusal haber ajansı olma yönünde hızla ilerleyen Kapadokya Haber Ajansının ziyaret maratonu sürüyor.
Nevşehir 23.11.2021, 16:14
NEVŞEHİR(MHA) Kapadokya Haber Ajansı Genel Müdürü, Gazeteci Coşkun Sağlamdin ve Satış - Pazarlama Müdürü Gazeteci Bülent Hezenci, Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş, Avanos Belediye Başkanı Celal Alper İbaş'ı makamlarında ziyaret ederken, İYİ Parti İl Başkanı Ömer Ay'ı ajansın merkezinde ağırladı.