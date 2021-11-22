KHA'dan Başkan Kabukçuoğlu'na ziyaret

NEVŞEHİR(MHA) Kapadokya Haber Ajansı Genel Müdürü, Gazeteci Coşkun Sağlamdin ve Satış - Pazarlama Müdürü Gazeteci Bülent Hezenci Kozaklı Belediye Başkanı Av. Akif Kabukçuoğlu'na, ajansın çalışmaları hakkında bilgiler aktarırken, KHA'nın Nevşehir'in sesinin tüm Türkiye'ye duyurulmasında etkin bir rol üsteleneceğini dile getirdiler.

Sağlamdin ve Hezenci misafirperverliğinden dolayı Başkan Kabukçuoğlu'na teşekkür ettiler.