KGK, İHA Aksaray Muhabirine yapılan saldırıyı kınadı

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Nevşehir İl Başkanı Muammer Başer, Aksaray İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Yasin Can’ın bir sağlık personeli tarafından saldırıya uğramasını kınadı.

kgk Nevşehir İl Başkanı Muammer Başer, Aksaray İHA muhabiri Yasin Can’ın dün akşam saatlerinde 10 Çin vatandaşının Korona virüsü şüphesiyle tedaviye alınmasını takip ederken sağlık personeli tarafından saldırıya uğramasını kınadı. Başer, “Aksaray’da dün meydana gelen olayda 10 Çin vatandaşının Korona virüsü şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı. Bu olay sonrasında İHA Aksaray muhabiri Yasin Can’da kamuoyunu aydınlatmak amacıyla haber takibini yapıyordu. Amacı sırf kamuoyunu aydınlatmak olan muhabir arkadaşımıza burada hiçbir görev ve yetkisi olmayan bir sağlık personeli meslektaşımıza önce fiziksel saldırıda sonra ise sözlü saldırıda bulunarak görevini yapmaması için zor kullandı. Bizler gazeteci meslektaşımıza yapılan saldırıyı kınıyoruz. Tabi bunun yanı sıra İHA Aksaray muhabiri Yasin Can’a fiziksel ve sözlü saldırıda bulunan sağlık personeline yetkililerin gerekli işlemleri biran önce yapmasını talep ediyoruz” dedi.