KGK Başkanı Karaca; "Tüm medya mensubu arkadaşlarımızın günü kutlu olsun"

NEVŞEHİR(MHA) Karaca, “Basın mesleğinde çalışanlarla, çalıştırılanlar arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi hakkındaki 212 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği, 10 Ocak 1961 tarihinden beri ülkemizde ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ olarak kutlanmaktadır. Basın, demokrasinin temel taşlarından bir tanesidir. Gazetecilik, fedakârlık ve sorumluluk isteyen, zor şartlarda yapılan, toplumu bilgilendirme açısından önemli bir meslektir. Topluma doğru haber verme, objektif olma, onurlu, erdemli, adaletli ve vicdanlı bir mesleği icra eden gazeteciler önemli bir görevi yerine getirmektedirler. Gazetecilerin her türlü ekonomik ve sosyal haklarının korunma altına alınması, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması temel öncelik olmalıdır. Bu vesile ile Gazetecilerin çalışma şartlarının daha da iyileştirildiği, örgütlenmelerinin önündeki engellerin kaldırıldığı bir ortamda çalışmaları dileğiyle tüm basın emekçilerinin bu anlamlı günlerini içtenlikle kutluyorum” dedi.