İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Nevşehir adli makamlarınca cebir, tehdit ve hile kişi hürriyetinden yoksun kılma suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan İ.M. ve çocukları fuhuşa teşvik etmek veya aracılık suçundan hakkında 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen İ.M. ve V.Ö. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.