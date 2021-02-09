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Kemikkıran'ın kadrosunda kimler olacak?
AK Partide merakla beklenen İl Başkanı kim olacak sorusu geçtiğimiz günlerde cevabını buldu.
Nevşehir 09.02.2021, 09:59
NEVŞEHİR(MHA) İl Başkan yardımcısı olarak görev yaptığı AK Partiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından il başkanı olarak atanan Ali Kemikkıran'ın kadrosunda kimler olacağı sorusunun cevabı ise önümüzdeki günlerde yanıt bulacak.
Partiyi 2023 vizyonuna hazırlayacak olan Başkan Kemikkıran'ın kadrosunu il kongresini öncesinde parti genel merkezine sunması da bekleniyor.