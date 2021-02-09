Kemikkıran'ın kadrosunda kimler olacak?

NEVŞEHİR(MHA) İl Başkan yardımcısı olarak görev yaptığı AK Partiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından il başkanı olarak atanan Ali Kemikkıran'ın kadrosunda kimler olacağı sorusunun cevabı ise önümüzdeki günlerde yanıt bulacak.

Başkan Kemikkıran'ın AK Parti Milletvekilleri ile de istişare yaparak, daha önce AK kadrolarda görev yapan isimlerinde yer aldığı, genç bir kadro oluşturması bekleniyor.

Partiyi 2023 vizyonuna hazırlayacak olan Başkan Kemikkıran'ın kadrosunu il kongresini öncesinde parti genel merkezine sunması da bekleniyor.