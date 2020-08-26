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Kemer’de aranan şahıs Nevşehir’de tutuklandı
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü aranan şahıslar büro amirliğince Kemer Adli makamlarınca hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli yakalandı.
Nevşehir 26.08.2020, 12:25 26.08.2020, 13:51
Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan şahıslar büro amirliği görevlilerince Nüfus Müdürlüğünde işle yaptığı sırada şahsın Kemer Adli makamlarınca resmi belgede sahtecilik suçundan arandığı 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edilmesinin ardından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.G. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.