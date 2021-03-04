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Kefalette kazan kaynıyor
Normalleşme süreciyle birlikte 6 aydır beklenen Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi başkanlığında da genel kurul tarihi bugünlerde belirlenecek.
Nevşehir 04.03.2021, 10:10
NEVŞEHİR(MHA) En son seçimlerde Esnaf Odaları Birlik Başkanlığı da yapmış olan İsmail Ördü'ye karşı seçimi kazanan Başkan Kemal Ay'ın yanı sıra iki aday daha seçimde yarışacak.
Nevşehir halkının Camcı Erdoğan olarak bildiği, kredi kooperatifinin yakın zamana kadar Başkan Vekilliğini de yapan Erdoğan Korkutmaz'ın yanı sıra Ramazan Sayın'ın genel kurulda şanslarının ne olacağı merak konusu?.