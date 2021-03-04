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Kefalette kazan kaynıyor

Normalleşme süreciyle birlikte 6 aydır beklenen Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi başkanlığında da genel kurul tarihi bugünlerde belirlenecek.

Nevşehir 04.03.2021, 10:10
Kefalette kazan kaynıyor
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NEVŞEHİR(MHA) En son seçimlerde Esnaf Odaları Birlik Başkanlığı da yapmış olan İsmail Ördü'ye karşı seçimi kazanan Başkan Kemal Ay'ın yanı sıra iki aday daha seçimde yarışacak.  

72 Yaşında ve 25 yıldır kredi kooperatifi başkanlığını yürüten Kemal Ay'ın bazı esnaf odalarını ziyaret etmeye başlamasıyla birlikte diğer adaylarında ziyaretlere başladıkları gözleniyor.  

Nevşehir halkının Camcı Erdoğan olarak bildiği, kredi kooperatifinin yakın zamana kadar Başkan Vekilliğini de yapan Erdoğan Korkutmaz'ın yanı sıra Ramazan Sayın'ın genel kurulda şanslarının ne olacağı merak konusu?.  

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