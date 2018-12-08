Kayseri Üniversitesi Rektörü Karamustafa, Rektör Bağlı’yı ziyaret etti

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı’ya iade-i ziyarette bulundu.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’yı makamında ağırlayan NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, kendilerini daha önce görev yaptığı NEVÜ’de Rektör olarak ağırlamaktan onur duyduklarını belirterek, kendilerine ziyaretlerinden dolayı da ayrıca teşekkür etti.

Rektör Karamustafa, NEVÜ’de geçmişe yolculuk yaptı

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı ile bir süre görüşen Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, daha sonra Rektör Bağlı eşliğinde NEVÜ Turizm Fakültesine geçti. Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şule Aydın, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Duygu Evren ve yönetimi tarafından karşılanan Rektör Karamustafa, Erciyes Üniversitesine bağlı olarak ‘Turizm İşletmesi ve Otelcilik Yüksekokulu’ olan NEVÜ Turizm Fakültesinde 1991-2000 yılları arasında Araştırma Görevlisi ve öğretim üyesi olarak görev yaptığını belirterek, o günlere ait anılarını Rektör Bağlı ve beraberindekiler ile paylaştı. Dekanlık makamında Turizm Fakültesi hakkında bilgilendirilen Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, ayrıca birlikte görev yaptığı akademik ve idari personel ile de bir süre görüşerek geçmişi yad etti.

NEVÜ Turizm Fakültesini ziyaretlerinin ardından kurucusu olduğu NEVÜ Meslek Yüksekokuluna geçen Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’yı, Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Neşe Acar, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Burhanettin Duran ve Yüksekokul Sekreteri Harun Mustafa Dağtekin karşıladı. Kendileriyle makamda bir süre görüşen ve girişte asılı kendi fotoğrafını görünce o anda yaşadığı duyguyu Rektör Bağlı ve beraberindekiler ile paylaşan Rektör Prof. Dr. Karamustafa, kurucusu olduğu Meslek Yüksekokulunda 2000-2009 yıllarında olarak müdürlük görevini yürüttüğünü belirtti. Karamustafa ayrıca Meslek Yüksekokulunun kurulmasında emeği geçenlerin isimlerinin yer aldığı panoyu göstererek, isimleri bulunan hayırseverleri minnet ve şükranla yad etti.

Karamustafa, NEVÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Müzesini Gezdi

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa daha sonra Rektör Bağlı ile birlikte NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezinde NEVÜ Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde kurulan ‘Sanat Müzesi’ni gezdi. Sanat Müzesi kurucusu NEVÜ GSF Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Savaş Kurtuluş Çevik’in karşıladığı Rektör Bağlı ve Rektör Prof. Dr. Karamustafa, birbirinden değerli sanatçıların eserlerinin yer aldığı Sanat Müzesi hakkında bilgilendirildi.