Kayseri LÖSEV'den NTB Başkanı Salaş'a Ziyaret

LÖSEV Kayseri Şubesi Sorumlusu Arzu Çokeken, Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş'a makamında bir ziyaret gerçekleştirerek yaptıkları faaliyetler konusunda bilgilendirmede bulundu.
Ziyarette LÖSEV'in amaçlarını, çalışmalarını ve yürüttükleri faaliyetleri aktaran LÖSEV Kayseri Şubesi Sorumlusu Arzu Çokeken, Nevşehir Ticaret Borsası'ndan da destek beklediklerini ifade etti.
Gerçekleşen ziyarette LÖSEV Kayseri Şubesi Sorumlusu Arzu Çokeken'i makamında ağırlayan Başkan Salaş'ta ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Nevşehir Ticaret Borsasının toplum yararına çalışan organize oluşumlarla birlikte çalışmaya önem gösteren bir kurum olduğunu söyleyen Salaş, "LÖSEV'in çalışmalarını kişisel olarak da takip ediyorum. Ülke genelinde hem lösemi hastalığına bir farkındalık katan hem de bu hastalığa yakalanmış evlatlarımıza kapılarını sonuna kadar açan ve destekleyen bir vakıf. Bu hastalıkla mücadele veren tüm çocuklarımıza ve ailelerine geçmiş olsun diliyor, acil şifalar temenni ediyorum" dedi.