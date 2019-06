Kayseri LÖSEV'den NTB Başkanı Salaş'a Ziyaret

LÖSEV Kayseri Şubesi Sorumlusu Arzu Çokeken, Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş'a makamında bir ziyaret gerçekleştirerek yaptıkları faaliyetler konusunda bilgilendirmede bulundu.

Ziyarette LÖSEV'in amaçlarını, çalışmalarını ve yürüttükleri faaliyetleri aktaran LÖSEV Kayseri Şubesi Sorumlusu Arzu Çokeken, Nevşehir Ticaret Borsası'ndan da destek beklediklerini ifade etti.

LÖSEV' in amacının, lösemili ve kan hastası çocukların, sağlık ve eğitim başta olmak üzere her türlü ihtiyaçlarının sağlanmasına yardımcı olmak, bunun yanısıra, kalıtsal ve edinsel kan hastalıkları konusunda ulusal düzeyde tedavi, eğitim ve araştırma kurumları kurmak ve işletmek olduğunu kaydeden Arzu Çokeken, Türkiye'de her yıl 2000 yeni lösemili çocuk vakası ortaya çıkıyor. Bu durum da dar bütçeli ailelere ciddi bir maddi zorluk lar getiriyor. Bu sebeple vakfımız gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerde, gelir elde etmenin yanısıra, lösemi hastalığını tanıtmayı, lösemili çocukların ve ailelerinin sıkıntılarını topluma aktarmayı ve bu vesileyle toplumu bilinçlendirmeyi kendine misyon edinmiştir. Bu faaliyetleri gerçekleştirmede ve maddi zorlukların giderilmesinde, bağışlar bizim için çok önemli bir kaynak oluşturuyor. Bu anlamda toplumun her kesiminin desteğine ihtiyacımız var." dedi.

Gerçekleşen ziyarette LÖSEV Kayseri Şubesi Sorumlusu Arzu Çokeken'i makamında ağırlayan Başkan Salaş'ta ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Nevşehir Ticaret Borsasının toplum yararına çalışan organize oluşumlarla birlikte çalışmaya önem gösteren bir kurum olduğunu söyleyen Salaş, "LÖSEV'in çalışmalarını kişisel olarak da takip ediyorum. Ülke genelinde hem lösemi hastalığına bir farkındalık katan hem de bu hastalığa yakalanmış evlatlarımıza kapılarını sonuna kadar açan ve destekleyen bir vakıf. Bu hastalıkla mücadele veren tüm çocuklarımıza ve ailelerine geçmiş olsun diliyor, acil şifalar temenni ediyorum" dedi.