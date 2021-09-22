Kaymaklı’da Kuru Fasulye Hasadı Düzenlendi

Tarım ve Orman Bakanlığınca; Bitkisel üretimi geliştirilmesi, tarım arazilerinin etkin kullanımının sağlanması ve Karantina Alanlarda Kuru Fasulye Tarımının Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında tohumluk bedelinin %75’i hibeli olarak ilkbaharda dağıtımı ve 110 çiftçi tarafından 3275 dekar alanda ekimi gerçekleştirilen Üstün 42 çeşidi Kuru Fasulyenin temsili olarak hasadı ve tanıtımı düzenlenen tarla günü ile Kaymaklı Kasabasında Mehmet ERDENER İsimli üreticinin arazisinde gerçekleştirildi.

Düzenlenen Tarla Gününe Kamu Kurum ve Kuruluşu Müdürleri, Sivil Toplum Kuruluşları, Misafirler ve üreticiler katılım sağladı.

Tarla sahibi Mehmet ERDENER yaptığı açılış konuşmasında hasadı gerçekleştirilen Üstün 42 kuru fasulye çeşidinin kalite ve veriminin yüksek olduğunu ve ekimine devam edeceğini bildirerek, desteklerinden dolayı Kaymaklı Belediyesine ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne teşekkür etti.

Kaymaklı Belediye Başkanı Harun ÇEKİÇ 19 Eylül’ün Gaziler Günü olması sebebiyle “Gazi ve şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum” diyerek konuşmasına başladı. Yerli ve milli tohumların geliştirilmesine yönelik çalışmaları desteklediklerini ifade eden ÇEKİÇ bölge tarımında Kaymaklı Kasabasının önemli bir yere sahip olduğuna vurgu yaparak bu yıl 1. si düzenlenen etkinliğin geleneksel olarak devam etmesini sağlayacaklarını belirtti. Dünya virüs ve hastalıklarla mücadele ederken, bundan sonraki süreçte tohum savaşları, su savaşları olarak devam edecek. Biz biliyoruz buzulların altında milyonlarca, milyarlarca tohum ambarları yatıyor. Dünya bunu yaparken biz boş duramazdık. Bizde kendi yerli ve milli tohumlarımızı üretmek zorundayız. Kuru fasulye çeşidinde Üstün 42 diye bir tohum üretildi. Geçen sene Tarım Bakanlığımız % 75’i hibeli destekli verdiği tohum yıllardır Kanada’dan gelen Alberto Kuru Fasulye tohumuna fark atarak yaklaşık olarak 1,5 , 2 katına yakın bir verim alıyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de yerli tohumlarımızı kullanmak zorundayız” dedi.

Gerçekleştirilen Fasulye Hasadı programında konuşma yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Okan YILMAZ “ Bu program bizler için çok önemli, Yeniliğe açık olmak cesaret ister aynı zamanda bedel de ister. Çiftçimiz hem cesaretini gösterip hem de bedelini ödedi ve karşılığını da alacaktır inşallah. Dünyada artık tohum bir silah oldu, gıda bir silah oldu. Nevşehir’de klasik tohumlar dekarda 250 kilogram mahsul veriyor, Üstün 42 çeşidi tohumumuz ise genel olarak dekarda 400 kilogram ürün veriyor, bölgemizde 600 kilograma kadar verim alındı. Bu arazimizden ise ayıklama sonrası 500-550 kg aralığında verim alınmasını bekliyoruz. Hasat sonrası yağış meydana geldiğinden ve şu anda istenen kuruluk oluşmadığından bütün ürünün makinalı olarak ayıklamasını yapamıyoruz. Ancak Sonuçları en kısa zamanda paylaşacağız.

Fasulye başta olmak üzere diğer bütün tohumlarda da Tarım ve Orman Bakanlığımız ve diğer bütün Bakanlıkların topyekün aynı noktaya bakıyor ve aynı noktada çalışıyoruz. Bunu patates, fasulye, nohut, mercimek, hububat vs her ürün ve sektör için bu noktada büyük bir enerji ile yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Nevşehir’de bu fasulyenin ekiminin yapılması önemlidir. Kaymaklı ve birçok bölgede patates siğili hastalığından dolayı 90 bin dekar alan patates ekimine yasak. Yasak olan yerlerde nohut, fasulye, mercimek gibi alternatif sunduğumuzda şuanda yaptığımız %75’i hibe olarak veriyoruz tohumu vatandaşlarımızda ilgi ve alaka gösteriyor. Patatesten kaynaklanan zararın önemli bir bölümünü bu şekilde karşılıyor. Tekrar hem protokole hem halkımıza ve değerli çiftçilerimize buraya kadar geldikleri için teşekkür ediyoruz. Çiftçimize de vermiş olduğu emeklerinden dolayı ayrıca teşekkür ediyoruz. Bundan sonrada üretim sezonlarında çiftçilerimize hayırlı bereketli üretim sezonları geçirmelerini temenni ediyoruz ” dedi.

Düzenlenen Fasulye Hasadı Tarla Günü’ne; Nevşehir’den bazı Kurum Amirleri, Siyasi Parti temsilcileri ile vatandaşların ve çiftçilerin katılım sağladığı program yemek ikramı ve fasulye hasadına geçilerek sona erdi.