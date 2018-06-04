Kaymaklı’da Butik Otel

Başkan Elma, Rahim Hoca Konağı için Anıtlar Kurulu’ndan proje onayı aldıktan sonra kısa süre içerisinde yapım ihalesine çıktıklarını ve konağın aslına uygun olarak restore edeceklerini belirtti.

Başkan Elma, “Tarihi Rahim Hoca Konağı’nda restorasyon çalışması başlatacağımızı duyurmuş, kasaba tarihi açısından önemli bir yeri bulunan konağı tekrar hizmet verir hale getireceğimizi müjdelemiştik. Geldiğimiz noktada ise projenin ihalesi yapılarak, inşaat çalışmalarına başlandı. İnşallah proje tamamlandığında beldemize ve bölgemize butik otel olarak bir tesis kazandıracağız” diye konuştu.

Kaymaklı Belediyesi, Uzun Ali Konağı'nda yaptığı örnek dönüşüm çalışması ile Tarihi Kentler Birliği Proje Ödülü almıştı. Rahim Hoca Konağı Projesi de aynı titizlik ile yürütülüyor.