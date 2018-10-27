Kaymakam İsmail Erdoğan’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı

'Türk Milleti olarak şanlı tarihimizde çok önemli bir dönüm noktası, Türk Milletinin tarih sahnesinde yeniden varoluşunun sembolü olan Cumhuriyetimizin ilanının, 95'inci sene-i devriyesini kutluyoruz.

Milletimiz 29 Ekim 1923’te bir kez daha tüm dünyaya iradesine pranga vurdurmayacağını, kendi geleceği üzerinde hiç kimsenin müdahil olamayacağını kanıyla ve canıyla ilan etmiştir. Bu vatanın evlatları olarak bağımsızlığımızın şehit kanlarıyla perçinlenmiş bir nişanesi addettiğimiz Cumhuriyetimizi 95 yıl önceki ruhla koruyacak, bu düşünceyle yetişen nesillerle güçlü adımlarla yürüyeceğiz.

Asırlar boyunca bir hayli nifak oyunlarını bozarak vatan ve millet bütünlüğü yolunda kararlı adımlarla yürüyen bu kutlu millet, Cumhuriyetle birlikte müreffeh bir seviyeye erişme çabasını '' Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur .'' düsturuyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada sürdüreceği şüphesizdir.

Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin 95'inci yıldönümünde milletimizin içinde bulunan coşku ve heyecanın hiç eksilmemesini temenni ediyor. Başta Cumhuriyet'i en büyük eserim diye tanımlayan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu aziz vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı için canlarını ortaya aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizi minnet, şükran ve rahmetle anıyorum.

Cumhuriyetimizin 95'inci kuruluş yıldönümü kutlu olsun.''