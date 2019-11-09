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Kayıp ilanı ile aranan 7 kişi bulundu
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğüne 1-8 Kasım tarihleri arasında aileler tarafından kayıp ilanı için başvuruda bulunan 7 kişi polis ekiplerince bulundu.
Nevşehir 08.11.2019, 16:35
Edinilen bilgilere göre, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü’ne çeşitli tarihlerde 7 kişinin kayıp ilanı için başvuru yapıldı. Kayıp Şahıslar Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda kayıp müracaatı alınan 7 şahıstan 7’si de bulunarak ailelerine teslim edildiği öğrenildi.
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