Kaya’ya Manisa’da sürpriz doğum günü kutlaması

Kırmızı beyazlı ekip 3.lig 1. Gurupta 8.hafta müsabakasında 12.11.2020 Perşembe günü saat 13.00 Manisaspor ile karşılaşacak. Müsabakanın oynanacağı tarihten bir gün önce Manisaya gelen kırmızı beyazlı ekip kaldıkları otelin akşam yemeğinde Hasan Kaya için Takım arkadaşları tarafından sürpriz bir doğum günü düzenlendi

Hasan Kaya için hazırlanan sürpriz doğum gününe Teknik Direktör Mert Korkmaz, teknik heyet Kafile başkanı Hüsnü Öncül, Kulüp müdürü Mehmet Bıyık, Sportif menejer Veli Torun ve takım arkadaşlarının katılımıyla kutlandı.

Doğum günü pastasındaki mumları birlikte üfleyen takım kaptanı Hasan Kaya daha sonra tebrikleri kabul etti.