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Kaya’ya Manisa’da sürpriz doğum günü kutlaması
Mislı.com 3.lig 1.gup ekiplerinden Nevşehir Belediyespor futbolcusu Hasan Kaya’ya Takım arkadaşları sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.
Nevşehir 11.11.2020, 22:16
Kırmızı beyazlı ekip 3.lig 1. Gurupta 8.hafta müsabakasında 12.11.2020 Perşembe günü saat 13.00 Manisaspor ile karşılaşacak. Müsabakanın oynanacağı tarihten bir gün önce Manisaya gelen kırmızı beyazlı ekip kaldıkları otelin akşam yemeğinde Hasan Kaya için Takım arkadaşları tarafından sürpriz bir doğum günü düzenlendi
Doğum günü pastasındaki mumları birlikte üfleyen takım kaptanı Hasan Kaya daha sonra tebrikleri kabul etti.