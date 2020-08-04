Kayaşehir’i Kurban Bayramı’nda 15 bin kişi ziyaret etti

Nevşehir’de kısa bir süre önce turizme açılan Kayaşehir ve Nevşehir Kalesi, Kurban Bayramı süresince çok sayıda kişi tarafından ziyaret edildi.

Nevşehir Kalesi etrafında ortaya çıkartılan ve Nevşehir Belediyesi tarafından turizme kazandırılan Kayaşehir ve beraberinde içerisinde gerçekleştirilen düzenlemelerle ziyarete açılan Nevşehir Kalesi kısa sürede büyük ilgi gördü. İçerisinde kayadan oyma çok sayıda galeri, ticarethane, bezirhane, yaşam odaları, kilise ve tünellerin bulunduğu ve 6. Yüzyıl’dan günümüze kadar sürekli bir yaşamın izlerinin tespit edildiği Kayaşehir, Kurban Bayramı’nda binlerce yerli turist tarafından ziyaret edildi.

Bölgeyi gezmek için Nevşehir’in yanı sıra Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen yerli turistler kayadan oyma mekanları büyük bir hayranlıkla gezerken bol bol fotoğraf çektiler. 4 günlük Kurban Bayramı süresince yaklaşık 15 bin kişi tarafından ziyaret edilen Kayaşehir, şimdiden Kapadokya bölgesinde yerli turistlerin en fazla ziyaret ettikleri merkezlerden biri haline geldi.