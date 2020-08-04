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Kayaşehir’i Kurban Bayramı’nda 15 bin kişi ziyaret etti
4 GÜNLÜK KURBAN BAYRAMI SÜRESİNCE YAKLAŞIK 15 BİN KİŞİ TARAFINDAN ZİYARET EDİLEN KAYAŞEHİR, ŞİMDİDEN KAPADOKYA BÖLGESİNDE YERLİ TURİSTLERİN EN FAZLA ZİYARET ETTİKLERİ MERKEZLERDEN BİRİ HALİNE GELDİ.
Nevşehir 04.08.2020, 13:41
Nevşehir’de kısa bir süre önce turizme açılan Kayaşehir ve Nevşehir Kalesi, Kurban Bayramı süresince çok sayıda kişi tarafından ziyaret edildi.
Bölgeyi gezmek için Nevşehir’in yanı sıra Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen yerli turistler kayadan oyma mekanları büyük bir hayranlıkla gezerken bol bol fotoğraf çektiler. 4 günlük Kurban Bayramı süresince yaklaşık 15 bin kişi tarafından ziyaret edilen Kayaşehir, şimdiden Kapadokya bölgesinde yerli turistlerin en fazla ziyaret ettikleri merkezlerden biri haline geldi.