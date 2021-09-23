Kayaşehir’e Yabancı Turistlerin İlgisi Sürüyor

Nevşehir Kalesi çevresinde bulunan tarihi Kayaşehir, yerli turistlerin yanı sıra dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen çok sayıda yabancı turistin Kapadokya bölgesinde en fazla ziyaret ettikleri merkezler arasında yer alıyor.

Bölgeye son dönemde özellikle Avrupalı ve Uzakdoğulu turistlerin yanı sıra Rusya, Ukrayna ve Kazakistan’dan gelen turistler büyük ilgi gösteriyor.

Kazakistan’dan Türkiye’ye turist getiren bir tur acentasının sahibi olan Ömer Özdemir, bölgedeki tur güzergahlarına yılbaşından itibaren Kayaşehir’i de aldıklarını ve bu bölgenin Kazak turistler tarafından çok beğenildiğini kaydetti.

Kayaşehir’in içerisindeki su tünelleri ve yaşam odalarını turistlerin büyük bir hayranlıkla gezdiklerini ifade eden Özdemir, kısa süre içerisinde bölgenin daha fazla turist çekeceğine inandığını söyledi.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ise, Kapadokya bölgesinin ana idari merkezi konumundaki Nevşehir’de 2014 yılında Nevşehir Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından gerçekleştirilen Nevşehir Kalesi ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi sırasında tesadüfen keşfedilen ve turizme kazandırılan Kayaşehir'in de bölge turizmine ciddi bir ivme kazandıracağına inandığını belirtti.

6 Yüzyıl’dan günümüze sürekli yaşam izlerinin bulunduğu bölgenin içerisindeki kaya oyma bezirhaneler, şırahaneler, tüneller, mezar odaları, su yolları, kamusal alanlar, yaşam alanları, iş atölyeleri (işlik), havalandırma tünelleri, kaya oyma kilise ve manastır ile dünyanın en büyük kaya oyma yamaç yerleşim merkezi olarak kabul edildiğini kaydeden Savran, turistlerin şu anda bölgedeki 5 bin metre karelik bölümü gezebildiklerini söyledi.

Alanın, Kapadokya bölgesine gelen turistleri kısa sürede cezbeden farklı bir rota oluşturduğunu anlatan Savran, hayata geçirecekleri yeni projeler ve açılacak yeni mekanlarla da ziyaretçi sayısını arttırmayı hedeflediklerini açıkladı.

Savran, "Kayaşehir, bize yeni bir soluk oldu. Burayı, Kapadokya turizmine il merkezinin de katılması açısından çok önemsiyoruz. Tarihi alanın tur programlarına alınması hususunda birçok tur şirketi ile temaslarımız var. Kayaşehir, hayata geçireceğimiz projeler sayesinde içine girildiğinde büyüleyici bir ortam haline gelecek. Alanda, engelsiz turizm projemiz var. Engelli ziyaretçilerimiz belirli mesafeye kadar kendileri gelecek. Onlara, çeşitli teknolojilerle bazı alanların içinde dolaşma hissini yaşatacağız." dedi.