Kayaşehir ve Nevşehir Kalesi’ne Ziyaretçi Akını

Nevşehir’in il oluşunun 66.’ncı yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da katıldığı bir törenle turizme açılan Nevşehir Kalesi ve Kayaşehir ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.

Nevşehir Belediyesi ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından gerçekleştirilen kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında ortaya çıkartılan Nevşehir Kalesi etrafındaki Kayaşehir ve Nevşehir Belediyesi tarafından yeniden düzenlenen Nevşehir Kalesi’nde özellikle hafta sonları ve akşam saatlerinde ciddi bir yoğunluk yaşanıyor.

Dünyanın en büyük yamaç yerleşim merkezi olarak kabul edilen Kayaşehir içerisindeki kayadan oyma galerileri ve Nevşehir Kalesi’ni gezmek için Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen yerli turistlerin yanı sıra Nevşehirliler bol bol fotoğraf çekti.

6. Yüzyıldan günümüze sürekli yaşam izlerinin bulunduğu bölgeyi büyük bir hayranlıkla gezen Nevşehirliler, Nevşehir Kalesi etrafının turizme kazandırılmasından dolayı Belediye Başkanı Rasim Arı’ya teşekkür etti.

Çocukluğunun bu mahallede geçtiğini ve bugünlerin yıllardan beri hayalini kurduklarını söyleyen Ahmet Dirlikli (38) isimli esnaf, kale etrafının turizme açılmasının şehrin adeta çehresini değiştirdiğini belirtti. Dirlikli: “Ben burada doğdum ve çocukluğum kale etrafında geçti. Yıllardır yaşadığım mahallemin altında böylesine tarihi bir hazinenin olduğunu görmek beni çok şaşırttı. Daha önce evlerimizin bulunduğu bu bölgenin altındaki güzelliklerin turistler tarafından büyük bir hayranlıkla gezilmesi bana gurur veriyor. Bunların hepsi Belediye Başkanımız Rasim Arı sayesinde gerçekleşti. Başkanımız buranın turizme açılacağını ve il merkezine artık turistlerin geleceğini söylediğinde gülenler şimdi burayı gezmek için sırada bekliyor.” dedi.

Aslen Nevşehirli olan ve Kayaşehir’i gezmek için İstanbul’dan geldiğini belirten Funda Hilal (28) ise, Nevşehir Kalesi ve etrafının muazzam bir güzelliğe kavuştuğunu belirterek bir Nevşehirli olarak şehrinden bir kez daha gurur duyduğunu söyledi. Hilal: “İstanbul’da yaşıyorum ve buranın açıldığını internetten gördüm. Bayram tatili için geldiğimde gezip görmek istedim. Gezdiğim tüneller, kaya oyma mekanlar gerçekten çok etkileyici.” diye konuştu.

yaşındaki Naciye Durmaz’da, on yıl öncesine kadar Nevşehir Kalesi etrafındaki evlerinde yaşadığını belirterek çocukluğunun, gençliğinin geçtiği mahallesinin altında çıkan kaya oyma mekanları gezmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Durmaz, “Burada oturan birçok kişinin evinin altında küçük kaya oyma odalar olduğunu biliyorduk. Biz bunları depo, kiler olarak kullanırdık fakat bu kadar büyük bir alan olduğunu tahmin edemezdik. Şimdi torunlarım ve çocuklarımla birlikte yaşadığım mahallenin altındaki güzellikleri gezmek çok farklı bir duygu. Belediye Başkanımız Rasim Arı’ya çok teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.