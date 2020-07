Kayakapı Premium Caves yine en iyiler arasında!

Dünya’nın en saygın otel ve seyahat değerlendirme sitesi TripAdvisor’un milyonlarca kullanıcısının oyları sonucu belirlenen “Travellers’ Choice 2020 – Best of the Best” ödüllerini açıkladı. Bu ödüller çerçevesinde Kayakapı Premium Caves – Cappadocia, en önemli 2 kategori olan “En İyi 25 Otel” ve “En İyi 25 Lüks Otel” kategorisinde 2 ödüle layık görüldü.

KAPADOKYA’NIN EN İYİSİ

“Travellers’ Choice 2020 – Best of the Best” ödülleri kapsamında “Avrupa’nın En İyi 25 Oteli” kategorisinde 17. sırayı, “Avrupa’nın En Lüks 25 Oteli” kategorisinde ise 10. sırayı elde etti.

“En İyi 25 Otel” ve “En Lüks 25 Otel” kategorilerinde Türkiye’den toplam 4 otel ödül alırken, Kayakapı Premium Caves – Cappadocia ödül almaya hak kazanan oteller arasındaki tek Kapadokya oteli oldu.

TÜRK VE KAPADOKYA TURİZMİNİN HAKLI GURURU

“Avrupa’nın En İyi 25 Oteli” ve “Avrupa’nın En Lüks 25 Oteli” kategorilerinde yer alan 4 Türk ve tek Kapadokya oteli olarak haklı bir gurur yaşayan Kayakapı Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Dinler, “Türkiye’ye bu sıkıntılı pandemi sürecinde bu ödülleri getirmek bizi elbette çok gururlandırdı ve mutlu etti. Bu ödüller ile Kapadokya’nın Dünya Turizmindeki yerini iyice perçinlediğini düşünüyorum. İnşallah bu pandemi sürecini en iyi şekilde atlatır ve ileriki yıllarda yine gurur duyacağımız ödülleri ülkemize kazandırırız. Ayrıca bu ödülleri almamızda emeği olan tüm misafir, çalışan, partner ve dostlarımıza destekleri için çok teşekkür ederiz” dedi.

DINLER GROUP

1984 yılında Dinler Mocamp – Nevşehir tesisleri ile temelleri atılan Dinler Group, 35 yılı aşkın bir süredir Türk turizmine otel işletmeciliği, ticari hava balon işletmeciliği ve seyahat acentacılığı dallarında hizmet veriyor. Dinler Group’un son halkası olan ve Ürgüp halkı tarafından “Yüzyılın Projesi” olarak nitelendirilen Kayakapı Premium Caves – Cappadocia; Kapadokya’nın Başkenti Ürgüp’te 1 Mayıs 2013’ten bu yana misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.