Kavşak ve refüjlerde bahar güzelliği yaşanıyor

Nevşehir Belediyesi ekipleri baharın gelmesi ve havaların ısınmasıyla birlikte kavşak ve orta refüjlerde çiçeklendirme ve yeşillendirme çalışmalarına hız verdi.

Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin daha estetik görünüme kavuşması yürütülen peyzaj çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Karayolları üzerinde bulunan refüj ve kavşaklarda çalışmalarını yoğunlaştıran belediye ekipleri kışlık çiçek ve bitkilerin yerine çeşitli tür ve renkte binlerce çiçek ve süs bitkisi dikimi gerçekleştiriyor.

Tam kapanma döneminde yapılan çalışmalar ile birlikte rengarenk çiçekler refüj ve kavşaklarda görsel bir şölen sunarken Nevşehirlilere adeta baharı müjdeliyor.