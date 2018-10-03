Kavak Kasabasındaki Yatırımlar Yerinde İncelendi

Vali Aktaş, Kavak Belediye Başkanı Celal Yiğit’ten beldede kamu yararına yapılan hizmetlerin genel durumu hakkında bilgi alarak, yerinde incelemelerde bulundu.

Belde ziyaretlerinde vatandaşlarla bir araya gelen Vali Aktaş, onlarla sohbet ederek, istek ve taleplerini dinledi.

Vali Aktaş, daha sonra Kavak kasabasında yapımı devam eden cami inşaatında, Mezarlıkta yeni yapılan Taziyeevi’nde, Spor Kompleksi’nde ve Kavak Belediyesi Ağaçlandırma Alanı’nda incelemelerde bulundu.

Ziyaretleri sonrası Kavak Belediye Başkanı Yiğit, Vali Aktaş’a ziyaretlerinden dolayı memnuniyetlerini belirterek teşekkür etti.