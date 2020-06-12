Kavak belediyesi esnaflara dezenfektan dağıttı

NEVŞEHİR(MHA) Belediye Başkanı Feridun Bağcı, korona virüs tedbirleri kapsamında kasabada bulunan tüm işyerlerini tek tek ziyaret edip el dezenfektanı dağıtarak bilgilendirmede bulunuyor. Halktan kişisel hijyene önem vermelerini ve sosyal mesafe kurallarına riayet etmelerini isteyen Belediye Başkanı Feridun Bağcı,"Belediye olarak kasaba genelindeki dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarımızı sürdürürken, bir yandan da vatandaşlarımıza ücretsiz el dezenfektanı dağıtımı yapıyoruz. Halkımızdan yetkililerin yaptığı ikaz ve uyarılara uymalarını rica ediyorum. Amacımız halkımızın bu salgını en hafif şekilde atlatmasını sağlamak" diye konuştu.

Belediye ekipleri, kasabada faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek korona virüsüne karşı tedbir amaçlı olarak dezenfektan jelleri dağıttı. İçişleri Bakanlığının yayınladığı son genelge ile ilgili esnaflara bilgilendirmede de bulunan Belediye ekipleri, özellikle sosyal mesafe kuralına uyulmasının büyük önem arz ettiğini ifade etti.

Alınan tüm tedbirlerin vatandaşların sağlığı ve huzuru için olduğunu belirten ekipler kasaba genelinde çalışmaların yoğun bir şekilde devam edeceği belirtildi.