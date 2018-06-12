Kasten yaralama suçundan gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı

Nevşehir’de bir kadını tüfekle kasten yaralama suçundan aranan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Cevher Dudyev Mahallesi Nisa bloklarında meydana gelen olayda R.U. tarafından 37 yaşındaki F.U. tüfekle yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan mühadahenin ardından Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken polis ekipleri ise olay yerinde kaçan 43 yaşındaki R.U. kısa sürede olayda kullandığı tüfekle ve 12 adet av tüfeği kartuşu ile yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.U. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Tüfekle yaralanan 37 yaşında ki kadının kendisini daha önce de rahatsız eden R.U. hakkında şikayette bulunduğu öğrenildi.