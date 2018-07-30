Kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan 1 kişi tutuklandı

Nevşehir’de kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan aranan 3 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Güzelyurt Mahallesi Göktürk Caddesi üzerinde gerçekleşen bıçakla yaralama olayına karışan H.K., B.K. ve Y.O. Asayiş Şube Müdürlüğü cinayet büro amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.K. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2018, 16:39