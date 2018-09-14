Kasten adam öldürme suçundan aranan şahıs yakalandı

Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde kasten adam öldürme suçundan aranan şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde devriye gezen ekipler tarafından T.Ç.’nin GBT kontrolü yapılmak istendi. Polis ekiplerine TC kimlik numarasını vermek istemeyen T.Ç. savcılığın bilgisi dahilinde gözaltına alındı. Parmak izi suretiyle kimlik tespiti yapılan T.Ç.’nin jandarma bölgesinde işlemiş olduğu cinayet sebebiyle arandığı tespit edilmesi üzerine adliyeye sevk edilen T.Ç. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2018, 13:59