Kaşıkçı cinayetinde Türkiye büyük bir kararlılık ve başarı gösterdi

NEVŞEHİR(MHA) Yaşanan olayın çok vahim bir olay olduğunu kaydeden AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, “Kaşıkçı cinayetinde Türkiye hem güvenlik mensuplarıyla hem de istihbaratıyla gerçekten güzel bir sınav verdi. Konsolosluklar başka bir ülkenin toprağı sayılır ama bu olay bizim Ülkemizde cereyan etmiştir. Türkiye gerek uluslararası hukuk açısından gerekse ulusal hukukumuz açısından yerinde bir duruş sergiledi. Çok vahim bir olay. Burada sorgulanması gereken bu emrin kimler tarafından verildiği, varsa Türkiye’deki işbirlikçilerin ortaya çıkarılması gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ve adalet bakanımızın açıklamalarından da anlaşılacağı üzere belirlenen 18 kişinin işlemleri devam ediyor. Bu olay Türkiye’de gerçekleşti ve bu olayın faillerinin Türkiye’de yargılanması gerekmektedir. Ülkemizin güvenlik güçlerinin başarısı, diplomasideki başarısı ile olay kısa sürede çözüldü ve aydınlatılmaya da devam edecek. Türkiye burada çok büyük bir kararlılık ve başarı gösterdi” açıklamalarında bulundu.