Karla Mücadele Ekipleri 7/24 Hazır Kıta

Nevşehir kent merkezindeki 22 mahallede karla mücadele eden Nevşehir Belediyesi Ekipleri, Belediye Başkanı Rasim Arı’nın talimatıyla aylar öncesinde kar yağışına karşı tüm tedbirlerini aldı.

Kar yağışına karşı sürekli olarak hazır kıta bekleyen ve çok sayıda personel ve araçtan oluşan Karla Mücadele Ekipleri, akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı ile birlikte çalışmalarına başladı.

Kar yağışına göre aralıklarla yol açma çalışmalarını sürdüren ekipler, yağış ve soğuk hava ile birlikte yollarda meydana gelebilecek buzlanma tehlikesine karşı sürekli tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Araç filosunu her geçen gün güçlendiren Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, tesislerinde kış boyunca çok sayıda iş makinesi ve tonlarca tuz, kullanıma hazır olarak bulunduruyor.



