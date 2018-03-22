“Kardeşliğin simgesi: Nevruz”

Ülkü Ocakları Nevşehir İl Başkanı Ali Türker, Türk Dünyası’nın ortak bayramı olan Nevruz dolayısıyla açıklamada bulundu. Türker açıklamasında Nevruzun kardeşlik simgesi olduğunu söyledi.

Türk Dünyası’nda dostlukların yenilendiği, mutluluğun, huzurun ve neşenin kat kat arttığı, küslüklerin sona erdiği bir bayram olduğunu söyleyen Ülkü Ocakları Nevşehir İl Başkanı Ali Türker, her yılın 21 Mart’ında yeni bir yılın başlangıcını kutlayan Türk toplumları, Nevruz Bayramını büyük bir coşku ile karşılayıp, küsler barışır, yoksullara yardım eli uzanır. Bunu kutlama amacıyla da demir dövülüp, ateş üzerinden atlanır. Türk Coğrafyasında birlik, dirlik, ümit, barış ve uyanışı sembolize eden tarih olarak coşku ve kıvanç içerisinde idrak edilen bu günde, insanlar sevgi, saygı ve dayanışmaya daha da önem kazanır.

Bu vesile ile bu milli bayram gününü kutluyor, Türk-İslam dünyasına ve insanlık alemine, huzur, kardeşlik, beraberlik ve bolluk getirmesini temenni ediyor, yeni ve güzel günlerin, bereketin, mutluluğun ve şuurlu bir uyanışın aziz milletimize beraber olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum.” dedi.