Kardelenli 1. Sınıflar Uyum Haftasına Başladı

Çocuklarımızın okul kaygılarını gidermek ve onlara okul ortamını sevdirmek, öğrenme ortamını, öğretmenlerini ve arkadaşlarını tanımalarını sağlamak amacıyla Özel Eğitimin Öncü Kurumu Kardelen Koleji, 1 sınıf öğrencileri uyum haftasına başlamış oldu.

Kardelen Koleji, Minik Kardelenleri için, İlkokul bahçesinde tören düzenledi. Açılış konuşmasında İlköğretim Müdürü Faruk Çamcı, Yeni eğitim- öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek Minik Kardelenlere ‘ Hoş geldiniz’ dedi. Sınıf ve branş öğretmenlerinin tanıtımı yapıldı.

Kardelen Koleji, öğretmenleri eşliğinde sınıfları, okulun genel tanıtımı, müdür ve yardımcılarının odaları, eğlence merkezi, yemekhane, Kardelen Oyun Sokağı, Konferans Salonu, velilerin de katılımı ile gezildi. Son olarak Kardelen Koleji’nde ilk okul günü anısına, Kardelen Hatırası Duvarında sınıfça fotoğraf çekildi.