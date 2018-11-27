Kardelenler Yazarlarla Buluşmaya Devam Ediyor

Kardelen Koleji İlköğretim öğrencileri dönem içerisinde okudukları kitapların yazarlarıyla, söyleşi yapma şansı buluyor. Önceki yıllardan beri devam eden etkinliği bu hafta, Çağdaş Çocuk Edebiyatı alanında kitapları olan Miyase Sertbarut davet edildi. Sertbarut , “ Komşumuz Çok Acayip” ve “ Ünsüz Youtuber’in Günlüğü” kitapları hakkında Kardelenli öğrenciler ile söyleşi yaptı. 5 ve 7. Sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen okur-yazar buluşmaları etkinliği kapsamında Kardelenli öğrenciler ile bir araya gelen Miyase Sertbarut , söyleşi ve imzaya gösterdikleri ilgi için öğrencilere teşekkür etti. Kardelen Koleji’nde belirli periyotlar halinde düzenlenen bu tür etkinlikler ile öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanmaları sağlanıyor. Bunun yanında Kitap yazarları ile söyleşi yapan öğrenciler sosyal kazanımlara, kahramanlarını ve konusunu derinlemesine inceleme fırsatı buluyor. Bir sonraki yazar ve kitap buluşması için sabırsızlanan öğrencilerin heyecanı ve mutluluğu gözlerden kaçmadı.