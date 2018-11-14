Kardelenler “Temel Reis” Ile Buluştu

Tülay Doğan, Büşra Karataş, Erhan Işıktaş gibi ünlü isimlerin yer aldığı “Temel Reis” isimli çocuk oyunu, Kardelen Koleji Konferans Salonunda sahnelendi. Dünyada milyonlarca hayrana sahip çizgi filmden esinlenerek hazırlanan oyunun ilgi çekici kostüm ve dekor tasarımları Kardelenli Minikler tarafından çok beğenildi. Sağlıklı beslenme, arkadaşlık ilişkileri, dostluk, sevgi ve dayanışma mesajları eğlenceli bir dille öğrencilere anlatıldı.

Kardelen Koleji düzenlediği bu tür etkinlikler ile öğrencilerine tiyatro kültürünün oluşmasını hedefliyor. Aynı zamanda çocukların hem eğlenmesini hem de bilgi sahibi olmasını sağlıyor.