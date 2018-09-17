Kardelen’de İlköğretim Haftası Kutlaması

Geleceğin güvencesi, Kardelenli öğrenciler yeni eğitim-öğretim yılına coşkuyla başladı. Kardelen Koleji Kampüsünde gerçekleştirilen İlköğretim haftası törenlerine, Kardelenli öğrenciler, çok sayıda veli ve öğretmenler katıldı. İlköğretim öğrencilerinin günün anlam ve önemini uygun hazırladıkları şiirler ve özlü sözlerle arkadaşlarının ilköğretim haftasının önemini kavramalarına yardımcı oldu.

Kardelen Koleji Kafkas Ekibi, sahneledikleri gösterilerle herkesi kendilerine hayran bıraktılar.

Kardelen Koleji 9. Sınıf öğrencilerinden Yiğit Akün ve Hatice Nur Ayaş, Kardelenli Miniklerden Elif Kalkan ve Didem Çalışkan’a okulumuza hoş geldiniz çiçeklerini hediye ettiler.

Kardelen Koleji Kampüsünde gerçekleştirilen törenin ardından Kardelen Koleji Fen ve Anadolu Lisesi öğrencilerine bilgilendirme toplantısı Konferans Salonunda gerçekleştirildi.