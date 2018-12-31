Kardelen Koleji’nde Türkiye Geneli Deneme Sınavı

Elde ettiği sosyal ve akademik başarılarla “Öncü Kurum” olma niteliği taşıyan Özel Kardelen Fen ve Anadolu Lisesinde bugün yapılan Türkiye Geneli Deneme Sınavı ile öğrencilerin tam öğrenmede en önemli faktör olan eksik öğrenmelerin tespiti sağlandı. Ayrıca yapılması gereken ek çalışmaların planlanmasının yanında, öğrencilerin hedeflerine ulaşma sürecinde sınav kaygısının minimum seviyeye indirilmesini, kendilerine olan güvenlerini de pekiştirilmesi amaçlandı.

Özel Kardelen Koleji Fen ve Anadolu Lisesi Müdürü Mürsel Mert, yaptığı açıklamada “Öğrencileri sınava hazırlarken göz önünde bulundurmamız gereken birçok etken var. Bizler Kardelen Koleji olarak her biri alanında uzman eğitim kadromuzla uyguladığımız TYT VE AYT müfredatını gerek yoğunlaştırılmış kurslarımızla gerekse öğrencilerimize uyguladığımız bire bir soru çözüm saati gibi etkinliklerle destekleyerek öğrencilerimizi sınava hazırlamak için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Öğrencilerimize maksimum ölçüde verim sağlayabilmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz deneme sınavlarımıza ara vermeksizin devam ediyoruz. Uygulamış olduğumuz deneme sınavlarında öğrencilerimizin önceki bilgilerini ölçüp eksik oldukları konularda onlara titizlikle ve en etkili biçimde yardımcı olmaktayız.”dedi.