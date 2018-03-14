Kardelen Koleji’nde lise veli toplantısı yapıldı

Özel Kardelen Koleji Fen ve Anadolu Lisesinde veli toplantısı yapıldı.

Kardelen Koleji Fen ve Anadolu Lisesinde gerçekleşen lise veli toplantısı öğrenci velilerine düzenlenen kokteyl ile başladı. Kokteylin sona ermesinin ardından sınıflara geçen öğrenci velileri sınıf öğretmenlerinden öğrencileri hakkında çeşitli bilgiler aldı.

Öğrencilerin akademik yönden gelişimini etkili şekilde sağlayabilmek için veli toplantılarının önemine değinen Fen ve Anadolu Lisesi Müdürü Mürsel Mert, başarıyı artırmak ve elde edilen başarının kalıcılığını sağlamak, yeni sınav sisteminin öğrenciler üzerindeki etkileri ve verimli çalışma yolları konularında velilere bilgilendirme yaptı.

Toplantı öğrenci velilerinin branş öğretmenlerinden öğrencileri hakkında bilgiler almasıyla sona erdi.