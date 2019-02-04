Kardelen Kolejinde İkinci Dönem Ders Zili Çaldı

Güzel bir sömestr tatilinin ardından okullarına dönen öğrencilerimiz, geçirdikleri 2 haftalık tatilden sonra arkadaşlarıyla buluşmanın mutluluğunu yaşadı.

İkinci dönemin başlamasıyla hedeflerine bir adım daha yaklaşan öğrencilerimizi farklı heyecanlar sardı. Özellikle LGS(Liseye Geçiş) ve YKS’ye(Yükseköğretime Geçiş Sınavı) girecek olan öğrencilerimizi sınav telaşı sararken, sevimli miniklerimizde okula devam etmenin sevincini yaşadılar.

Kardelen Koleji olarak, Yeni Eğitim Öğretim döneminde öğretmen ve öğrencilerimize başarılar diliyoruz.