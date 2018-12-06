Kardelen Kolejinde “Biz Okuduk Sıra Sizde” E-twinning Projesi

Kardelen Koleji Türkçe Öğretmeni Yeliz Özer’in 3 yıldır yürüttüğü “Biz Okuduk Sıra Sizde” kitap bağışı kampanyası ile öğrencilerin hazırladığı kitaplar Nevşehir’deki Merkez, Köy, Kasaba okullarına verildi. E-twinning projesi olarak onaylanan projenin genel amacı dünya için kitap okumanın ne kadar önemli olduğu bilincini çocuklara aşılamak, kitap okumaya her kesimin dikkatini çekmek ve dünyaya bir mesaj vermektir.

Avrupa ülkelerinde uygulanan, öğretmenlerin çevrim içi iletişim kurarak, bilgi ve deneyimlerini paylaşabildikleri; çevrim içi ve yüz yüze eğitimlere katılarak, öğretim programlarına uyumlu projeler gerçekleştirdikleri bir platform olan eTwinning portalına Kardelen Koleji öğretmenleri de birbirinden farklı etkinlikler ile katkı sağlıyor. Kardelenli öğrenciler de ilk olarak ODTÜ’LÜ öğrencilerin Manisa’daki bir köy okuluna yaptıkları kitap bağışına katkıda bulundular.

Türkçe Öğretmeni Yeliz Özer’in kuruculuğunu üstlendiği E-twinning Biz Okuduk Sıra Sizde projesi de Ankara, Bartın, Ordu, Edirne illerindeki öğretmenler ile Türkiye de ihtiyacı olan okullara kitap bağışı yapılmaya devam edilecektir.