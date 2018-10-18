Kardelen Koleji’nde Avrupa diller günü etkinliği düzenlendi

Kardelen Eğitim Kurumları İlköğretim İngilizce zümre öğretmenleri tarafından Avrupa Diller Günü etkinliği çerçevesinde ilk önce bilgi yarışması daha sonra oyun hamurundan pizza yapma yarışması yapıldı.

Kardelen Koleji İlköğretim İngilizce zümre öğretmenleri, Avrupa Diller günü etkinliği ile hazırlanan sunumlar ve şarkılarla Avrupa ülkelerini tanıtmaya çalıştılar. Kardelen Koleji Konferans salonunda gerçekleştirilen İngilizce bilgi yarışmasına katılan sınıflar ve belirlenen süre de oyun hamurundan en güzel pizza yapan sınıfa ödüllerini Kardelen Koleji İlköğretim Müdürü Faruk Çamcı verdi.

Kardelenli Öğrencilerin Avrupa Diller Günü kapsamında gün boyu çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlik boyunca Avrupa Ülkeleri ile ilgili soruların sorulduğu bilgi yarışması, oyun hamurundan pizza yarışması, ülke bayraklarını yüze boyama etkinliği ile öğrenciler keyifli dakikalar geçirirken hem Avrupa dillerini hem de kültürlerini daha eğlenceli şekilde öğrenme fırsatı buldular.

Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2018, 13:41